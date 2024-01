Peter Briggs. Faire, refaire. Céramiques et plaques émaillées Galerie Net Plus Cesson-Sévigné, mercredi 21 février 2024.

Peter Briggs. Faire, refaire. Céramiques et plaques émaillées Galerie Net Plus Cesson-Sévigné 21 février – 19 avril

Début : 2024-02-21 18:30

Fin : 2024-04-19 22:00

Issu d’un recyclage venant de l’industrie, le travail du sculpteur Peter Briggs présente des assemblages de terres cuites (recuites) et des dessins d’émaux sur plaques d’acier. 21 février – 19 avril 1

Pour cette exposition, Les ailes de Caïus vous présente le travail du sculpteur Peter Briggs.

Les matériaux, dont Peter Briggs se sert, sont nombreux. Largement autodidacte dans les arts du feu, il nous présente des assemblages de diverses terres cuites et des dessins d’émaux sur plaques en acier. Une partie de la matière première des œuvres est issue d’un recyclage venant de l’industrie.

Sa gamme colorée se limite à un camaïeu blanc-gris-noir, le vernissage en sera un écho. Chaque visiteur pourra repartir avec un récipient à boire en porcelaine, fabriqué dans l’atelier de l’artiste. Les goûts et les couleurs, mais aussi le sens tactile sont convoqués dans cette expérience multisensorielle à laquelle vous êtes conviés.

Vernissage le mercredi 21 février 2024 à 18h30.

© Sans titre, assemblage de porcelaine préfabriquée, divers grès et émaux, corindon, 220 x 200 X 200 mm, 2023

Galerie Net Plus 60A rue de la Rigourdière, Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine