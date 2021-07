Nantes Maison de quartier du Breil Loire-Atlantique, Nantes Peter Berry and the suitcase Maison de quartier du Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Peter Berry and the suitcase Maison de quartier du Breil, 23 août 2021-23 août 2021, Nantes. 2021-08-23

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : oui Tout public Olivier Gilardin alias Peter Berry, dans son travail, jongle avec ses doutes entre équilibre et déséquilibre et jeux musicaux du clown traditionnel s’inspirant du burlesque poétique de Buster Keaton, Laurel et Hardy et Charlie Chaplin Maison de quartier du Breil 52 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

