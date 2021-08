Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Peter BERNSTEIN Trio & GUESTS Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Peter BERNSTEIN Trio & GUESTS Sunset & Sunside, 3 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 21h à 23h

Le jeudi 4 novembre 2021

de 21h à 23h

Le vendredi 5 novembre 2021

de 21h à 23h

Le samedi 6 novembre 2021

de 21h30 à 23h30

Peter Bernstein – guitare ; Doug Weiss – c.basse ; Roberto Gatto – batterie ; Dmitry Baevski – sax (4/11) ; Alain Jean Marie – piano (5/11) ; Sullivan Fortner – piano (6/11) Peter Bernstein s’est très rapidement imposé parmi les guitaristes qui comptent, ceux qui font référence en jouant auprès de Brad Mehldau, Larry Grenadier, Bill Stewart mais aussi Lou Donaldson, Jimmy Cobb, Larry Goldings, Dr. Lonnie Smith, Melvin Rhyne, Joshua Redman, Diana Krall, Nicholas Payton, Lee Konitz, Tom Harrell, et Eric Alexander enregistrant auprès d’eux une soixantaine d’albums ! On dit de Peter Bernstein qu’il est le guitariste le plus complet du moment. « Toujours chauffé à blanc » dixit Jim Hall… Un all-stars à la New-Yorkaise pour démarrer le Festival Jazz sur Seine du bon pied. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/117/7649/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

