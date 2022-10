Pete Rock New Morning, 6 décembre 2022, Paris.

Le mardi 06 décembre 2022

de 18h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 33.70 EUR

Légende vivante… Il est considéré comme l’icône du rap américain.

Pete Rock, originaire du Bronx à New York est une légende incontestée du hip hop. Il est surtout connu pour son travail avec CL Smooth, et ses remixes pour Public Enemy, House of Pain, Mary J Blige, Mick Jagger et plus… Rappeur, DJ et producteur, il a longtemps formé un duo avec le rappeur C.L. Smooth. Il a également produit de nombreux morceaux pour d’autres rappeurs. Pete Rock peut aujourd’hui être considéré comme une légende du Hip-Hop, au même titre que DJ Premier par exemple. Son style soul et jazzy est reconnaissable entre mille.

En 1998 sort son premier album solo, « Soul Survivor », sur lequel il invite de nombreux rappeurs prestigieux comme Kool G Rap, OC, ou Large Professor. Après avoir quitté son label, il poursuit sa carrière en tant que producteur indépendant, avant de signer chez BBE en 2001. Cette année-là sort « PeteStrumentals », un album de morceaux instrumentaux. En 2004, Pete Rock sort « Soul Survivor II », la suite de son premier album solo. À nouveau, de nombreux rappeurs sont présents sur cet album, comme Dead Prez, Talib Kweli, et même son ancien comparse C.L. Smooth. Il a également produit des albums pour d’autres artistes, comme « Center Of Attention » du groupe InI, ou encore « My Own Worst Enemy » d’Edo.G en 2004.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

