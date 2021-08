Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Petanque Tour Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Petanque Tour Concarneau, 24 août 2021, Concarneau. Petanque Tour 2021-08-24 09:00:00 – 2021-08-25 22:00:00 Quai Carnot Parking de la Criée

Concarneau Finistère Concarneau Découverte et initiation à la Pétanque. Présence de 3 champions du monde +33 6 16 70 30 54 Découverte et initiation à la Pétanque. Présence de 3 champions du monde dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Quai Carnot Parking de la Criée Concarneau lieuville 47.87436#-3.91655