Petanque : Tête à tête Saint-Affrique Saint-Affrique Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Affrique

Petanque : Tête à tête Saint-Affrique, 23 avril 2022, Saint-Affrique. Petanque : Tête à tête Saint-Affrique

2022-04-23 – 2022-04-23

Aveyron Saint-Affrique (4 qualifiés + 1 vice-champion)(Finale à 32 équipes). Le district de Saint Afrique vous informe de la finale tête à tête (4 qualifiés + 1 vice-champion)(Finale à 32 équipes). OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

Saint-Affrique

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint-Affrique Autres Lieu Saint-Affrique Adresse Ville Saint-Affrique lieuville Saint-Affrique

Petanque : Tête à tête Saint-Affrique 2022-04-23 was last modified: by Petanque : Tête à tête Saint-Affrique Saint-Affrique 23 avril 2022

Saint-Affrique