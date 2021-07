Paris Paris Plages Rives de Seine Paris Pétanque sur les Rives de Seine Paris Plages Rives de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pétanque sur les Rives de Seine Paris Plages Rives de Seine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 22h

gratuit

Venez jouer à la pétanque sur les Rives de Seine! Prêt gratuit de jeux de pétanque en échange d’une pièce d’identité. Tous les jours de 10h à 22h TOUT PARIS PLAGES ET AUSSI… Animations -> Loisirs / Jeux Paris Plages Rives de Seine Boulodrome/Pont Louis-Philippe Paris 75004

Contact :Ligue de pétanque Ile-de-France. 01.34.50.18.19 ligue-ile-de-france@petanque.fr http://www.ffpjp-idf.com/

