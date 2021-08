Arles Boulodrome Arles, Bouches-du-Rhône Pétanque : Souvenir René Santarnecchi Boulodrome Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Pétanque : Souvenir René Santarnecchi Boulodrome, 8 septembre 2021, Arles. Pétanque : Souvenir René Santarnecchi

Boulodrome, le mercredi 8 septembre à 08:30

Organisé par Lou Gari Trenco Taein Concours jeu provencal Boulodrome 13 rue roger brun 13200 Arles Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T08:30:00 2021-09-08T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Boulodrome Adresse 13 rue roger brun 13200 Arles Ville Arles lieuville Boulodrome Arles