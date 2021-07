Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Pétanque show Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Pétanque show 2021-07-30 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-30 22:00:00 22:00:00

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget Une journée animée autour de la pétanque avec la rencontre de deux grands champions : Kevin Malbec et Romain Fournie. Venez pratiquer la pétanque et affronter deux champions dans le cadre idéal qu’offre le terrain de pétanque de La Norma. +33 4 79 05 99 06 https://www.la-norma.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

