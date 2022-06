Pétanque, mölkky … au Bar de la Gloriette

Pétanque, mölkky … au Bar de la Gloriette, 13 août 2022, . Pétanque, mölkky … au Bar de la Gloriette



2022-08-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-13 21:00:00 21:00:00 Pétanque, mölkky et pleins d’autres jeux pour s’amuser entre amis ou en famille ! Animé par Corentin & Thomas de la Gloriette Pétanque, mölkky et pleins d’autres jeux pour s’amuser entre amis ou en famille ! Animé par Corentin & Thomas de la Gloriette Pétanque, mölkky et pleins d’autres jeux pour s’amuser entre amis ou en famille ! Animé par Corentin & Thomas de la Gloriette Gloriette dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville