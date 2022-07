Pétanque : les 8 jours de la ville de Nyons Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Centre Régional Boule Sportive et Pétanque ZA Les Laurons II Nyons Drôme

2022-09-24 08:00:00 08:00:00 – 2022-10-02 20:00:00 20:00:00

ZA Les Laurons II Centre Régional Boule Sportive et Pétanque

Drôme 23e édition de la manifestation organisée par l’association Nyons Pétanque avec :

– 10e National triplettes vétérans

– 15e National féminin triplettes +33 6 70 05 38 97

