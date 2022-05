pétanque ” les 2 jours de Rieupeyroux” Rieupeyroux, 21 mai 2022, Rieupeyroux.

pétanque ” les 2 jours de Rieupeyroux” Rieupeyroux

2022-05-21 – 2022-05-22

Rieupeyroux Aveyron

Rieupeyroux Le 21 et 22 mai : nouvelle compétition organisée par la JBR , les deux jours de RIEUPEYROUX organisation de trois concours officiels dotés des mises + 100% ( un doublette masculin et un doublette féminin le samedi à 14h30 en élimination directe et un doublette mixte en poule le dimanche à partir de 10h)

Le 21 et 22 mai : compétition organisée par la JBR, les deux jours de RIEUPEYROUX.

jbrieupeyoux@gmail.com +33 6 45 38 32 19

Le 21 et 22 mai : nouvelle compétition organisée par la JBR , les deux jours de RIEUPEYROUX organisation de trois concours officiels dotés des mises + 100% ( un doublette masculin et un doublette féminin le samedi à 14h30 en élimination directe et un doublette mixte en poule le dimanche à partir de 10h)

OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

Rieupeyroux

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA