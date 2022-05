PÉTANQUE : INTERNATIONAL FÉMININ DE PALAVAS LES FLOTS Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

PÉTANQUE : INTERNATIONAL FÉMININ DE PALAVAS LES FLOTS Palavas-les-Flots, 28 juillet 2022, Palavas-les-Flots. PÉTANQUE : INTERNATIONAL FÉMININ DE PALAVAS LES FLOTS Palavas-les-Flots

2022-07-28 09:30:00 – 2022-07-28 20:00:00

Palavas-les-Flots Hérault Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2022, voici 4 jours de pétanque 100% féminin avec un National Tête à Tête, un National Doublettes et un International Triplettes, le tout sur un même week-end ! Jeudi 28 Juillet 2022

14h : 6ème National Tête à Tête Féminin

Gains : 1 500€ + Mises (8€/joueuse). En poules, Non-Stop

Arrêt des parties 1/4 joués, reprise le dimanche 31 juillet

Vendredi 29 Juillet 2022

9h30 : 17ème National Doublettes Féminin

Gains : 3 000 € + Mises (16 €/équipe). En poules, Non-Stop

Arrêt des parties 1/4 joués, reprise le dimanche 31 juillet

15h30 Départemental Doublettes Féminin

Gains : 200 € + mises (6 €/équipe). Elimination directe, non-stop

Samedi 30 Juillet 2022

9h30 : 10ème International Triplettes Féminin

Gains : 7 000 € + Mises (30 €/équipe)

En poules, arrêt des parties 1/4 joués, reprise le dimanche 31 juillet

15h Départemental Triplettes Féminin

Gains : 300 € + Mises (9 € par équipe). Elimination directe, non-stop

Dimanche 31 Juillet 2022

8h30 Reprise National Doublettes

10h Reprise International Triplettes

10h Départemental Doublettes Féminin

Gains : 1 000 € + Mises (6 €/équipe). En poule, non-stop

11h30 Reprise National Tête à Tête

14h30 : Départemental Doublettes Féminin

Gains : 200€ + mises (6 €/équipe). Elimination directe, Non-Stop

