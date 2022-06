Pétanque : Grand Prix de la Ville de Thiviers Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Thiviers 9H30 : Triplette en Poules

limité à 128 équipes

engagement : 21€ par équipe

Inscription PAR COURRIER

télécharger le bulletin d’inscription sur http://thivierspetanque.net/16-juillet-2022/

Concours A et B – Participations + 1.000€

———————————————-

10H00 : Doublette Féminin – Élimination directe

3 concours – Participation + 60%

