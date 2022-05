Pétanque et Repas aux quatre coins de Verne Lapte Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lapte

Pétanque et Repas aux quatre coins de Verne Lapte, 18 juin 2022, Lapte. Pétanque et Repas aux quatre coins de Verne Le Brus de Verne Au bord de la Voie Verte Lapte

2022-06-18 – 2022-06-18 Le Brus de Verne Au bord de la Voie Verte

Lapte Haute-Loire Lapte Venez passer un agréable moment avec un programme alléchant : Pétanque, repas (cochon de lait à la broche), visite de l’exploitation de la Ferme de Martine… +33 6 80 25 08 61 Le Brus de Verne Au bord de la Voie Verte Lapte

dernière mise à jour : 2022-05-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Lapte Autres Lieu Lapte Adresse Le Brus de Verne Au bord de la Voie Verte Ville Lapte lieuville Le Brus de Verne Au bord de la Voie Verte Lapte Departement Haute-Loire

Lapte Lapte Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapte/

Pétanque et Repas aux quatre coins de Verne Lapte 2022-06-18 was last modified: by Pétanque et Repas aux quatre coins de Verne Lapte Lapte 18 juin 2022 Haute-Loire Lapte

Lapte Haute-Loire