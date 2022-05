PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL : 53ÈME NATIONAL PÉTANQUE DE PÉZENAS Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

2022-07-19 09:00:00 – 2022-07-19 22:00:00

Pézenas Hérault Pézenas Avec le concours de la Ville de Pézenas, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, c’est au Pré Saint Jean, qu’ont rendez-vous 1400 férus de pétanque, du mardi 19 à 9h au mercredi 20 juillet à 22h. La Boule Printanière de Pézenas organise, sous l’égide de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal la 53ème édition de son National Pétanque. https://labouleprintaniere.fr/ Avec le concours de la Ville de Pézenas, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, c’est au Pré Saint Jean, qu’ont rendez-vous 1400 férus de pétanque, du mardi 19 à 9h au mercredi 20 juillet à 22h. Pézenas

