PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL : 4ÈME NATIONAL GRAND ORB DE PÉTANQUE Bédarieux, 2 août 2021, Bédarieux.

PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL : 4ÈME NATIONAL GRAND ORB DE PÉTANQUE 2021-08-02 09:00:00 – 2021-08-02 18:00:00

Bédarieux Hérault

Un Départemental doublette, un National triplette, un complémentaire du National à élimination directe et le Grand Prix de la Ville de Bédarieux – Départemental Triplettes Mixte par Poules, transporteront les amateurs de pétanque sur les hauts cantons, les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 août.

Plus de 600 joueuses et joueurs sont attendus sur cette manifestation sportive organisée par la Boule Indépendante Hérépian, la Pétanque Bousquetaine, la Pétanque Lamalousienne, la Pétanque Bédaricienne et Pétanque Saint Gervais, sous l’égide de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, la Ville de Bédarieux, avec le concours de la Communauté de Communes Grand Orb, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport.

alain-veyssiere@orange.fr +33 6 15 22 62 56

Un Départemental doublette, un National triplette, un complémentaire du National à élimination directe et le Grand Prix de la Ville de Bédarieux – Départemental Triplettes Mixte par Poules, transporteront les amateurs de pétanque sur les hauts cantons, les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 août.

Plus de 600 joueuses et joueurs sont attendus sur cette manifestation sportive organisée par la Boule Indépendante Hérépian, la Pétanque Bousquetaine, la Pétanque Lamalousienne, la Pétanque Bédaricienne et Pétanque Saint Gervais, sous l’égide de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, la Ville de Bédarieux, avec le concours de la Communauté de Communes Grand Orb, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport.

dernière mise à jour : 2021-07-23 par