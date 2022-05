Pétanque et grillades Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: 29350

Moëlan-sur-Mer 29350 Le Club des Supporters de l’USM organise un concours de pétanque sur 5 parties en doublette.

Lancé du bouchon à 10h00.

Buvette, grillades et frites.

Contact informations et inscriptions: Bruno PRIMA au 06 42 47 47 45 vanessafred@aol.com +33 6 42 47 47 45

