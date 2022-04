Pétanque et Brocante à Hodeng au Bosc Hodeng-au-Bosc Hodeng-au-Bosc Catégories d’évènement: Hodeng-au-Bosc

Seine-Maritime

Pétanque et Brocante à Hodeng au Bosc Hodeng-au-Bosc, 14 mai 2022, Hodeng-au-Bosc. Pétanque et Brocante à Hodeng au Bosc Hodeng-au-Bosc

2022-05-14 – 2022-05-15

Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime Hodeng-au-Bosc Au programme :

– Samedi : Tournoi de pétanque à Guimerville – Buvette et restauration sur place

– Dimanche : Fête locale et brocante organisée par le Comité des fêtes

Emplacement gratuit mais réservations obligatoires auprès de Dorothée au 06 85 86 39 64 ou Romain : 06 82 66 16 47

Manège et exposition de véhicules anciens – Buvette et restauration sur place.

