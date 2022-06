Pétanque en doublette Faux Faux Catégories d’évènement: Dordogne

FAUX

Pétanque en doublette Faux, 2 juillet 2022, Faux. Pétanque en doublette

Place du Foirail Faux Dordogne

2022-07-02 – 2022-07-02 Faux

Dordogne Faux Engagement 10€ par équipe. Nombreux lots : jambon, apéritifs etc… En nocturne ! Engagement 10€ par équipe. Nombreux lots : jambon, apéritifs etc… En nocturne ! +33 6 12 85 63 09 Engagement 10€ par équipe. Nombreux lots : jambon, apéritifs etc… En nocturne ! Faux

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, FAUX Autres Lieu Faux Adresse Place du Foirail Faux Dordogne Ville Faux lieuville Faux Departement Dordogne

Faux Faux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faux/

Pétanque en doublette Faux 2022-07-02 was last modified: by Pétanque en doublette Faux Faux 2 juillet 2022 Place du Foirail Faux Dordogne

Faux Dordogne