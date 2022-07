Pétanque : concours d’été Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Pétanque : concours d’été Parthenay, 29 juillet 2022, Parthenay. Pétanque : concours d’été

Boulodrome de Bellevue rue Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres rue Salvador Allende Boulodrome de Bellevue

2022-07-29 18:30:00 – 2022-07-29

rue Salvador Allende Boulodrome de Bellevue

Parthenay

Deux-Sèvres Parthenay – 3 parties (addition de points)

– Doublette 10€/équipe

– Début des inscriptions : 18h30

– Jet du but ; 19h30 – 3 parties (addition de points)

– Doublette 10€/équipe

– Début des inscriptions : 18h30

– Jet du but ; 19h30 +33 6 27 16 47 30 – 3 parties (addition de points)

– Doublette 10€/équipe

– Début des inscriptions : 18h30

– Jet du but ; 19h30 CONCOURS PETANQUE

rue Salvador Allende Boulodrome de Bellevue Parthenay

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Parthenay Deux-Sèvres rue Salvador Allende Boulodrome de Bellevue Ville Parthenay lieuville rue Salvador Allende Boulodrome de Bellevue Parthenay Departement Deux-Sèvres

Parthenay Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Pétanque : concours d’été Parthenay 2022-07-29 was last modified: by Pétanque : concours d’été Parthenay Parthenay 29 juillet 2022 Boulodrome de Bellevue rue Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Parthenay Deux-Sèvres