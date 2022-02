Pétanque : Championnat Haute-Garonne – triplettes seniors Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Pétanque : Championnat Haute-Garonne – triplettes seniors Mairie de Colomiers, 9 avril 2022, Colomiers. Pétanque : Championnat Haute-Garonne – triplettes seniors

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à Mairie de Colomiers

La Boule Joyeuse de Colomiers accueille le Championnat de Haute-Garonne – triplettes seniors. Cette compétition est qualificative pour le Championnat de France. De belles équipes et de belles parties en perspective. À partir de 14h le samedi et 10h le dimanche pour les phases finales. Boule Joyeuse de Colomiers [bj-colomiers.fr](http://www.bj-colomiers.fr) [boule-joyeuse-colomiers@orange.fr](mailto:boule-joyeuse-colomiers@orange.fr) **Détails sur le lieu**: Boulodrome municipal – route de Pibrac Boulodrome municipal – route de Pibrac Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Pétanque : Championnat Haute-Garonne – triplettes seniors Mairie de Colomiers 2022-04-09 was last modified: by Pétanque : Championnat Haute-Garonne – triplettes seniors Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 9 avril 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne