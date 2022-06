Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean Saint-Germain-des-Prés Saint-Germain-des-Prés Catégories d’évènement: Dordogne

Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean Saint-Germain-des-Prés, 25 juin 2022, Saint-Germain-des-Prés. Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean

Dordogne Saint-Germain-des-Prés 10 EUR 14h30, concours de pétanque (doublettes) ouvert à tous.

19h30, barbecue, frites, fromages, dessert, puis bal animé par DJ Disco night.

