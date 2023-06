Pétanque au Parc Rives de Seine Parc Rives de Seine rive droite Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pétanque au Parc Rives de Seine Parc Rives de Seine rive droite Paris, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Durant tout l’été, adonnez-vous à la pétanque en accès libre sur le Parc Rives de Seine ! Mise

à disposition de 6 terrains de pétanques pour des parties endiablées. Sport,

détente et compétitions intergénérationnelles sont au programme ! Parc Rives de Seine rive droite Pont Louis-Philippe 75004 Paris Contact : https://www.paris.fr/

