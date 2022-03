PÉTANQUE : AS’S PÉTANQ’S NATIONAL SÈTE – INTERNATIONAL SENIORS – NATIONAL FÉMININ – NATIONAL JEUNES CADETS ET MINIMES Sète, 4 mars 2022, Sète.

L’AS’Pétanq’National Sète, organise sous l’égide de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, avec le concours des Comités Départemental de l’Hérault et Régional d’Occitanie, de la Ville de Sète, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, ses : Quatrième International Séniors, huitième National Féminins doublettes et troisième National Jeunes Cadets et Minimes.

C’est sous le chapiteau de la place du mas Coulet et au Hangar Larosa que se dérouleront les parties durant trois jours. 2 000 participants sont attendus, sous réserve du respect des modalités sanitaires en rigueurs.

Horaires :

Vendredi 4 mars – Tournoi Gentlemen – 16 équipes invitées – Place du Mas Coulet

Samedi 5 mars

9h30 – International Triplettes – Mas Coulet

10h – National Doublettes Féminines – Hangar Larosa

14h30 – National Jeunes – Hangar Larosa

9h30 – Poursuite de la compétition sous le chapiteau de la place du mas Coulet

Inscriptions : 30 euros International – 16 euros National – Gratuit pour les jeunes

Sète

