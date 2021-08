Bitche Bitche Bitche, Moselle PÉTANQ’COEURS Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

PÉTANQ’COEURS Bitche, 15 août 2021, Bitche. PÉTANQ’COEURS 2021-08-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 rue du Général De Gaulle Parc du Stadtweiher

Bitche Moselle Bitche Journée Pétanq’coeur au parc du Stadtweiher, avec, tout au long de la journée, restauration sur place.

– de 10h à 15h : initiation à la pétanque,

– 19h à 20h30 : Concert de Verveine Menthe !

– à partir de 20h30 : soirée année 80′.

Inédit : La tribu des Éléphants en live avec son titre Couleur Éléphant. associationptnqclbdbtch@gmail.com Pétanque Club de Bitche dernière mise à jour : 2021-08-04 par

