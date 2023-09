Cet évènement est passé Visite de Pétales en Berry Pétales Berry Levroux Catégories d’Évènement: Indre

Levroux Visite de Pétales en Berry Pétales Berry Levroux, 17 septembre 2023, Levroux. Visite de Pétales en Berry Dimanche 17 septembre, 15h00 Pétales Berry Tarif : 3€ Visite guidée de la ferme. Pétales Berry Les Petites-Maisons, 36110 Levroux Levroux 36110 Saint-Pierre-de-Lamps Indre Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/petalesberry/ Producteur de fleurs en Berry – vente directe, cueillette, vente de gros. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00
latitude longitude 46.983867;1.500493

