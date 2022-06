Pestacles, LE festival de musique jeune public de l’été Parc Floral de Paris, 29 juin 2022, Paris.

Du mercredi 29 juin 2022 au mercredi 07 septembre 2022 :

. gratuit

Pestacles, c’est LE festival de musique jeune public de l’été à Paris – l’occasion idéale pour s’amuser en famille !

Pour cette édition 2022, Pestacles invite petits et grands à découvrir en famille et au grand air des projets musicaux pluridisciplinaires exigeants et poétiques.

Chaque mercredi sera l’occasion d’un voyage drôle, sensible et dynamique, de la chanson française au slam, de la techno aux sonorités créoles … pour une odyssée ludique et créative !

Au programme : 8 concerts gratuits, tous les mercredis !

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Pestacles-351285262194524 https://www.facebook.com/Pestacles-351285262194524 https://festivalsduparcfloral.paris/programmation/pestacles/

Création graphique : B.Bloomfield / floatingstudio.net