Foire du 1er juin Pesselières, 1 juin 2023, Jalognes.

Jalognes,Cher

Foire du 1er juin de Pesselières organisée par la Municipalité de Jalognes..

Pesselières

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire



June 1st Fair of Pesselières organized by the Municipality of Jalognes.

Feria del 1 de junio de Pesselières, organizada por el Ayuntamiento de Jalognes.

Jahrmarkt am 1. Juni in Pesselières, der von der Gemeinde Jalognes organisiert wird.

Mise à jour le 2023-05-25 par Tourisme & Territoires du Cher