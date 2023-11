Ferme de l’Embellie Pessac-sur-Dordogne, 18 novembre 2023, Pessac-sur-Dordogne.

Pessac-sur-Dordogne,Gironde

Ferme de l’Embellie à Pessac sur Dordogne : balade avec Ninon la brebis, Tac le bélier et Jupiter la chèvre.

Nourrissage des lapins, cochons d’Inde et poules, entretien des cages, jeux sur les animaux.

Ouvert à tous, petits et grands.

infos : 06.86.21.24.99 – participation 10 €.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Pessac-sur-Dordogne 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ferme de l’Embellie in Pessac sur Dordogne: walk with Ninon the ewe, Tac the ram and Jupiter the goat.

Feeding rabbits, guinea pigs and chickens, cage maintenance, animal games.

Open to all, young and old.

info : 06.86.21.24.99 – participation 10 ?

Ferme de l’Embellie en Pessac sur Dordogne: paseo con la oveja Ninon, el carnero Tac y la cabra Jupiter.

Dar de comer a los conejos, cobayas y gallinas, cuidar las jaulas, jugar con los animales.

Abierto a todos, jóvenes y mayores.

info: 06.86.21.24.99 – participación 10 ?

Ferme de l’Embellie in Pessac sur Dordogne: Spaziergang mit Ninon dem Schaf, Tac dem Widder und Jupiter der Ziege.

Fütterung von Kaninchen, Meerschweinchen und Hühnern, Pflege der Käfige, Spiele rund um die Tiere.

Offen für alle, Groß und Klein.

infos: 06.86.21.24.99 – Teilnahme 10 ?

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Castillon-Pujols