RAMASSAGE DE DECHETS PESSAC SO BIO, 20 décembre 2022 14:00, Pessac
Entrée libre orgonitespourlavie@free.fr, 0687454114

RENDEZ-VOUS DERRIERE LE MAGASIN SO BIO à PESSAC, dans la zone commerciale proche de GEANT PESSAC, pour un ramassage de déchets dans la nature. Je vous donne rendez-vous mardi 20 DECEMBRE à 14h00, derrière le magasin SO BIO, 10 Av. Gustave Eiffel, 33600 Pessac, pour un ramassage de déchets dans le champ qui longe le parking du grand bâtiment. J’ai constaté beaucoup de plastiques, emballages, etc… dans cet espace naturel alors que des animaux vivent là, notamment des lapins. En partenariat avec le magasin SO BIO, qui nettoie fréquemment au niveau du parking, ce ramassage durera environ 1h. Ce sera un moment de partages, où nous pourrons échanger nos expériences.

Travaillant à mon propre compte, en qualité de guérisseuse, géobiologue, je suis en contact avec la nature, et j’oeuvre pour la préserver. Cette initiative est bénévole, je ne demande rien, seulement une prise de conscience.

A l’issue du ramassage, je vous inviterai à recevoir un soin collectif en connexion avec la nature pour vous remercier.

Je vous attends nombreux.

Marilyne MONDOLFI
SO BIO
10 avenue Gustave Eiffel, 33600 PESSAC
mardi 20 décembre – 14h00 à 15h00

