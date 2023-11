Les 7 Premières Paroles de l’Homme – Quatuor Debussy – Mehdi Kruger SALLE LE GALET, 5 décembre 2023, PESSAC.

Les 7 Premières Paroles de l’Homme – Quatuor Debussy – Mehdi Kruger SALLE LE GALET. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:00 (2023-12-05 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Musique classique et slam Tout public 1h15 À l’image de l’église Santa Cueva de Cadix qui avait passé commande à Joseph Haydn d’une œuvre sacrée pour le Vendredi Saint de 1786, le Quatuor Debussy a commandé un texte au slameur émérite Mehdi Krüger pour accompagner la version pour quatuor à cordes des Sept dernières paroles du Christ en croix de Haydn. En faisant le choix d’un texte clamé au plus profond de lui-même, l’artiste français d’origine allemande et algérienne prend la parole dans un message d’harmonie et de paix aux accents universels. Véritable contrepoint à la parole sacrée, cette pièce mise en espace entre déclamations et notes, presque transposée en sept « premières paroles de l’homme », est une invitation à faire le bien, un véritable moment de partage. Un hymne tant classique qu’urbain au « vivre ensemble » à découvrir d’urgence. Spectacle suivi d’un bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique. Distinctions Mehdi Krüger : • 2018 – Lauréat du Prix du Scribe (éditions Vox Scriba) • 2016 – Prix Georges Brassens / SACEM • 2015 – Lauréat du Prix Mokikoz, récompensant la poésie orale • 2012 – Lauréat du Tremplin France Ô Folies, France Ô et Francofolies de la Rochelle Quatuor Debussy : • 1993 – Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d’Évian • 1996 – Victoire de la musique La presse en parle : « Lorsque les cordes du Quatuor Debussy viennent titiller l’oreille, elles provoquent un plaisir digne de l’extase musicale.» C. Corubolo, Le Petit Bulletin Le Quatuor Debussy est conventionné par le ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la SPEDIDAM et SG Auvergne Rhône Alpes.

Votre billet est ici

SALLE LE GALET PESSAC 35 av. du Pont de l’Orient Gironde

23.8

EUR23.8.

Votre billet est ici