Fragments – Cie Bivouac SALLE BELLEGRAVE, 28 novembre 2023, PESSAC.

Fragments – Cie Bivouac SALLE BELLEGRAVE. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Création 2023Danse et cirque contemporainÀ partir de 10 ans1hDeux mâts sonorisés campent au centre de l’espace. Trois individus, circassiens et danseuse, y évoluent. Chacun est relié à un amplificateur donnant à entendre son rythme cardiaque.À la manière d’une expérience scientifique qui, peu à peu, verse dans le sensible, les cœurs s’accélérèrent ou s’apaisent au fil des performances physiques et des impacts émotionnels. Être touché : le mât s’anime, le cœur s’emballe…Dans ce ballet des corps entre les hommes eux-mêmes et la matière qui tantôt protège, heurte ou propulse, le mouvement résonne pour mettre au jour la relation à soi, à l’autre et à l’environnement.Un cirque immersif et sensible pour apprendre à écouter et mieux communiquer.Spectacle suivi d’un bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique.Avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du département de la Gironde. Idée originale et mise en scène : Maryka Hassi /Assistant à la mise en scène : Benjamin Lissardy /Interprètes : Samuel Rodrigues, Benjamin Lissardy et Vanessa Petit /Autrice du texte : Beata Umubyeyi Mairesse /Concepteur et programmateur sonore : Thomas Sillard /Bibliothèque sonore et musique live : Yanier Hechavarria Maya /Créateur et régie lumière : Simon Drouart Fragments Fragments

SALLE BELLEGRAVE PESSAC

