avis de recherche pessac, 5 septembre 2019 20:00, Pessac. Jeudi 5 septembre 2019, 20h00 Sur place 30€ à l’année espoirpessacais.theatre@gmail.com recherche de comediennes et comediens La troupe de théâtre de l’espoir pessacais (TEP) recherche pour la rentrée de septembre 2019, comédienne et comédien amateur ou non. Lieu de rendez-vous :salle Joliot curie , allée des ailes françaises , Pessac Contact : 06.18.46.32.77 pessac pessac allée des ailes francaises 33600 Pessac France Alouette Gironde jeudi 5 septembre 2019 – 20h00 à 00h00

Heure : 20:00 - 00:00
Lieu pessac
Adresse pessac allée des ailes francaises
Ville Pessac

