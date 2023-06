FAUVE D’OR EN CONCERT • LA SAGA GRIMR par l’Ensemble Drift PESSAC, Cour d’honneur de Camponac Pessac, 4 août 2023, Pessac.

FAUVE D’OR EN CONCERT • LA SAGA GRIMR par l’Ensemble Drift Vendredi 4 août, 22h00 PESSAC, Cour d’honneur de Camponac GRATUIT sans réservation

Musique à l’image

Come Prima de Alfred et La Saga de Grimr de Jérémie Moreau, deux bandes dessinées lauréates du Fauve d’or, la plus haute distinction du festival d’Angoulême, s’habillent de musique pour être savourées en version bd-concert.

À Pessac, La Saga de Grimr, de Jérémie Moreau, nous transporte dans l’Islande de la fin du XVIIIe siècle, accablée par la misère et ébranlée par l’éruption cataclysmique d’un volcan. Le décor grandiose, le souffle romanesque de l’histoire, le destin tragique du jeune héros ont inspiré à l’Ensemble Drift un post-rock énergique et puissant.

—

D’après la bande-dessinée de Jérémie Moreau (Editions Delcourt) • Avec Sol Hess (guitares, basse), Jérôme D’Aviau (batterie, clavier, glockenspiel), Frédéric Cazaux (clavier, basse, harpe celtique, boîtes à musique et componiums), Benjamin Lacquement (VJ) • Régisseuse Son : Marie Savignat • Scénario et dessin de Jérémie Moreau • Composition musicale et réalisation vidéo : Ensemble Drift • Création lumière : Christophe Turpault •

Photographie : Pierre Planchenault

—

☀️ VENDREDI 04.08 À 22H

☀️ PESSAC Cour d’honneur de Camponac, 21 rue de Camponac 33600 Pessac

☀️ TOUT PUBLIC dès 10 ans

☀️ DURÉE : 1H20

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, Bd-concert déplacé à la Médiathèque de Camponac (21 rue de Camponac) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

________________

En savoir plus sur l’Ensemble Drift

________________

Extrait du spectacle

https://youtu.be/nHQT2331IMs

________________

Prochains FAUVE D’OR EN CONCERT :

Come Prima à Saint-Médard-en-Jalles le 23.08

La Saga de Grimr à Artigues-Près-Bordeaux le 24.08

—

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

—

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et avec #etemetro

PESSAC, Cour d’honneur de Camponac 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/ensemble-drift/ »}, {« data »: {« author »: « LA ROUTE PRODUCTIONS », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait du BD concert La Saga de Grimr cru00e9u00e9 u00e0 partir de la BD u00e9ponyme de Ju00e9ru00e9mie Moreau fauve d’or au festival International de la BD d’Angoulu00eame en 2018.nCru00e9ation 2020.nExtrait tournu00e9 lors de la ru00e9sidence de juillet 2020 u00e0 l’Espace Treulon u00e0 Bruges (33)nVidu00e9o de RAS ProductionnSpectacle u00e0 partir de 11 ansnnnSol Hess : guitares, bassenJu00e9ru00f4me Du2019Aviau : batterie, clavier, mu00e9lodica, glockenspiel,nFru00e9du00e9ric Cazaux : clavier, basse, harpe celtique, bou00eetes u00e0 musique et componiums, mu00e9lodica.nBenjamin Lacquement : VJnnRu00e9gisseuse son : Marie SavignatnScu00e9nario et dessin de Ju00e9ru00e9mie MoreaunComposition musicale et ru00e9alisation vidu00e9o : Ensemble DriftnCru00e9ation lumiu00e8re : Christophe TurpaultnChargu00e9 de production et de diffusion : Dominique TrentonDirectrice de production : Karine EstebannPhotographe plateau : Pierre PlanchenaultnDu2019apru00e8s u00ab La Saga de Grimr u00bb de Ju00e9ru00e9mie Moreau u2013 u00e9ditions Delcourt 2017.nnnL’Histoire :nXVIIIe siu00e8cle, les Islandais sont asservis par les Danois et confrontu00e9s u00e0 la misu00e8re provoquu00e9e par une succession de catastrophes naturelles. Cu2019est dans ce chaos que Grimr, petit garu00e7on aux cheveux de feux et au regard furieux, devient orphelin. Dotu00e9 du2019une force hors du commun, et capable de ressentir les forces de la nature il subit rapidement le regard suspicieux des adultes. Une accusation de meurtre va chambouler sa vie. nLa Saga de Grimr convie u00e0 un voyage u00e9motionnel dans le du00e9cor sauvage de lu2019Islande.nGrimr va nous parler du poids de la filiation, de la violence de lu2019injustice, de la puissance de la Nature et de la force du00e9raisonnable de lu2019Amour », « type »: « video », « title »: « La Saga de Grimr par l’Ensemble Drift – Bd Concert – Extrait 1 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nHQT2331IMs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nHQT2331IMs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUkrbprwjz2BIK_d1_HrkzQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/nHQT2331IMs »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T22:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:20:00+02:00

2023-08-04T22:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:20:00+02:00

©Pierre Planchenault