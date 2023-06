LE BAL SAINT-LOUIS DE LA FANFARE BIG JOANNA PESSAC, Complexe sportif de Bellegrave Pessac, 18 juillet 2023, Pessac.

Que la fête commence !

Serez-vous simple spectateur ou littéralement participant de cette aventure artistique originale ? Le Bal Saint-Louis vous invite à célébrer l’ouverture de l’Eté métropolitain aux cotés de ses trois danseurs hip-hop, sur la musique endiablée d’un brass band New Orleans imprégné de soul et de funk. Le parti-pris de la fanfare Big Joanna : la danse est un plaisir simple, à la portée de tous.

Danser pour résister à l’immobilisme et à l’indifférence, danser pour se frotter aux autres, se découvrir et s’accomplir, danser pour lâcher prise et s’abandonner à la joie de vivre. Navigant entre trois scènes et dans leurs interstices, les danseurs font le show façon break dance avant de vous entraîner dans leurs chorégraphies ludiques et accessibles. Un speaker enveloppe le tout de son énergie communicative. Peu probable que quiconque résiste à cet appel du corps, rythmé par les notes cuivrées du Sugar Hill Gang, Aretha Franklin ou Mark Ronson… Vous regardiez seulement ? Eh bien, dansez maintenant !

Comédiens : Christophe Aubert ou Erwan Barbier • Danseurs : Sekou Diagouraga, Maxime Herviou et Omar Karbab • Musiciens : La Fanfare Big Joanna, avec Marc Barotte (grosse caisse et percussions), Simon Brousse (trompette), Benoît Bricard (caisse claire et percussions), Nicolas Cherbonnier (sousaphone) et Thibaud Thiolon (saxophone ténor) • Lumières : Donatien Letort • Son : Gilles Frouin

Photo : Delphine Perrin

☀️ MARDI 18.07 À 20H

☀️ PESSAC Complexe sportif de Bellegrave, 15 avenue du colonel Robert Jacqui 33600 Pessac

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1h30 environ

☀️ GRATUIT sans réservation

Buvette et restauration payantes sur place

En cas d’intempéries ou de canicule, bal déplacé Salle Bellegrave (avenue du Colonel Robert Jacqui) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Fanfare Big Joanna

Extrait du spectacle

https://youtu.be/VKBcMo6HEA0

Le Bal Saint-Louis revient pour la clôture de l’Été métropolitain à Cenon dimanche 27.08

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

2023-07-18T20:00:00+02:00 – 2023-07-18T21:30:00+02:00

