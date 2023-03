Festival de caves : Blues Bar Belushi Pesmes Pesmes Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Pesmes . Bienvenue au Blues Bar Belushi ! Un bar souterrain qui vous accueille pour partager la vie et l’oeuvre d’un des artistes américains les plus fous du XXème siècle. Célèbre Blues Brother, mais aussi co-créateur du Saturday Night Live, improvisateur de génie, batteur chevronné et consommateur de drogue assidu, John Belushi reste pour beaucoup comme une figure majeure des seventies. Mêlant musique live, extraits de sketchs, moments de vies intimes et pensées artistiques, Blues Bar Belushi vous propose de traverser de manière festive la vie d’un histrion haut en couleur. contact@festivaldecaves.fr http://www.festivaldecaves.fr/ Pesmes

