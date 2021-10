Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Pesée de la citrouille au Casino de la Plage Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Pesée de la citrouille au Casino de la Plage Soulac-sur-Mer, 31 octobre 2021, Soulac-sur-Mer. Pesée de la citrouille au Casino de la Plage 2021-10-31 14:00:00 – 2021-10-31 03:00:00

Soulac-sur-Mer Gironde Vous soupesez notre horrifique citrouille, 1 cadeau pour le gagnant. RDV salle des jeux Vous soupesez notre horrifique citrouille, 1 cadeau pour le gagnant. RDV salle des jeux Vous soupesez notre horrifique citrouille, 1 cadeau pour le gagnant. RDV salle des jeux dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Ville Soulac-sur-Mer