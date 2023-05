Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant 2023 Fédération des Vignerons Indépendants du Lot, 27 mai 2023, Pescadoires.

Envie d’un pique-nique en famille ou entre amis ? D’un accueil chaleureux au cœur du vignoble ? De percer les secrets et de goûter aux arômes du précieux nectar produit par nos vignerons ?

Alors le pique-nique chez le Vigneron Indépendant est fait pour vous !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 . EUR.

Fédération des Vignerons Indépendants du Lot Le Bourg

Pescadoires 46220 Lot Occitanie



Want to have a picnic with family or friends? A warm welcome in the heart of the vineyard? To discover the secrets and taste the aromas of the precious nectar produced by our winemakers?

Then the picnic at the Independent Winegrower is for you!

¿Le apetece un picnic con la familia o los amigos? ¿Una cálida bienvenida en el corazón del viñedo? ¿Descubrir los secretos y degustar los aromas del preciado néctar que producen nuestros viticultores?

Entonces, ¡un picnic en el Viñedo Independiente es para usted!

Lust auf ein Picknick mit der Familie oder mit Freunden? Auf einen herzlichen Empfang im Herzen des Weinbergs? Möchten Sie die Geheimnisse lüften und die Aromen des kostbaren Nektars probieren, den unsere Winzer herstellen?

Dann ist ein Picknick bei einem unabhängigen Winzer genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-05-08 par OT CVL Vignoble