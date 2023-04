Soirée Cabaret Festive 2, rue du Perche, 22 avril 2023, Pervenchères.

En partenariat avec la commune de Pervenchères et le restaurant À l’Amande, la Snat61 vous invite à une soirée performance du célèbre cabaret de la butte Mont-martre : Madame Arthur ! La créature chanteuse et transformiste Bili Bellegarde sera accompagnée du pianiste Grand Soir au sein de la salle du restaurant de Marie. Au piano-voix, redécouvrez les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui venus du monde entier. Humour, burlesque, parodies et surprises se superposent dans un show à strass et paillettes. La soirée se clôturera par un DI set de Mascare pour les petits comme les plus grands, la piste vous appartiendra !

Restauration sur place..

2023-04-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

2, rue du Perche Restaurant A l’Amande

Pervenchères 61360 Orne Normandie



In partnership with the commune of Pervenchères and the restaurant À l’Amande, Snat61 invites you to an evening performance of the famous cabaret of the Montmartre hillock: Madame Arthur! The singing and transforming creature Bili Bellegarde will be accompanied by the pianist Grand Soir in Marie’s restaurant. On the piano-voice, rediscover the greatest hits of yesterday and today from all over the world. Humor, burlesque, parodies and surprises are superimposed in a show with rhinestones and sequins. The evening will end with a DI set by Mascare for the young and the old, the track will be yours!

Catering on the spot.

En colaboración con el municipio de Pervenchères y el restaurante À l’Amande, Snat61 le invita a una velada del famoso cabaret de la Butte Mont-martre: ¡Madame Arthur! La criatura cantante y transformista Bili Bellegarde estará acompañada por el pianista Grand Soir en el restaurante Marie’s. Al piano-voz, redescubra los grandes éxitos de ayer y de hoy de todo el mundo. Humor, burlesque, parodias y sorpresas se superponen en un espectáculo con pedrería y lentejuelas. La velada terminará con un DI set de Mascare para grandes y pequeños, ¡la pista de baile es suya!

Catering in situ.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pervenchères und dem Restaurant À l’Amande lädt die Snat61 Sie zu einem Performance-Abend des berühmten Kabaretts von Butte Mont-martre ein: Madame Arthur! Die singende und transformierende Kreatur Bili Bellegarde wird vom Pianisten Grand Soir im Saal des Restaurants von Marie begleitet. Am Piano-Voice entdecken Sie die größten Hits von gestern und heute aus der ganzen Welt neu. Humor, Burlesque, Parodien und Überraschungen überlagern sich in einer Show mit Strass und Glitzer. Der Abend endet mit einem DI-Set von Mascare für die Kleinen und die Größeren, die Tanzfläche gehört Ihnen!

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme