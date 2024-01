Nuits de la lecture – Soirée pyjama rue du Perche Pervenchères, samedi 20 janvier 2024.

Nuits de la lecture – Soirée pyjama rue du Perche Pervenchères Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque des des Deux Chênes vous propose une soirée pyjama.

Enfilez votre plus beau pyjama, prenez votre doudou préféré et vos chaussons les plus chauds. Au programme : bar à dessins (à l’encre de Chine) et jeux de société.

Pour encore plus de convivialité, vous pouvez apporter quelque chose à manger pour un repas partagé.

rue du Perche Médiathèque des Deux Chênes

Pervenchères 61360 Orne Normandie mediatheque@cdc-mortagne-au-perche.com



L’événement Nuits de la lecture – Soirée pyjama Pervenchères a été mis à jour le 2024-01-16 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE