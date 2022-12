Perujazz Pan Piper Paris, 10 février 2023, Paris.

Le vendredi 10 février 2023

de 20h30 à 22h30

. payant Pré-ventes : 27.50 EUR

Perujazz fait son retour sur la scène européenne, le vendredi 10 février à 20h30 au Pan Piper !

Perujazz est l’un des groupes de jazz les plus emblématiques d’Amérique du Sud. Depuis une quarantaine d’années, ils ont réussi à façonner leur propre langue à partir de la synthèse de la musique traditionnelle péruvienne (de la côte, des hautes terres et de la forêt tropicale) avec des styles de jazz moderne. L’approche de Perujazz est de mélanger les traditions et la musique populaire. En d’autres termes, ils ne cherchent pas à adapter les rythmes traditionnels dans un style jazzy. Ils partent de ces rythmes pour développer un chemin d’improvisation qui aboutit finalement à un genre nouveau et puissant lui-même, découlant de la question « À quoi ressemble le Pérou ? ».

Chacun des membres de Perujazz a également une carrière solo réussie, car ils sont considérés comme des représentants majeurs de la musique péruvienne. Manongo Mujica (batterie et percussions), Jean Pierre Magnet (saxophones), Andres Prado (guitare), Julio Zavala (basse) et Cesar Pudy Ballumbrosio (percussions, violon et zapateo) se réunissent une fois de plus pour redécouvrir leur son et l’emporter à travers l’Europe.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/perujazz/ https://web.digitick.com/perujazz-le-pan-piper-paris-10-fevrier-2023-css5-panpiper-pg101-ri9274357.html

Perujazz