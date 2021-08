Perturbator • Health • Author & Punisher | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 14 octobre 2021, Genève.

[ Perturbator ] Cyberpunk (FR) [Spotify](https://open.spotify.com/artist/244uLu9lkdw39BJwlul3k8?si=qLQeNkCGQ6yKyrdp47NwDw&fbclid=IwAR1iDMNI3OFsrwmtnUMrWWMkno1ZQ3llmQdRzvQXN-xYdENccAyyNS1nX5I&nd=1) | [Facebook](https://www.facebook.com/Perturbator/?fbclid=IwAR3X5wbEHhDtZFI3IcXBpxarHRF-zL6W7c8aK8Dh6n-uaQRV-k2ysqZvEaU) | [Instagram](https://www.instagram.com/perturbatormusic/?fbclid=IwAR1H8dqeMTeQxhwkXc91O4JYqWEBaaSSAXjYKpVrBCdyWiO0MR5pes4kcNA) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=JzVkP6qqsbE) Le producteur français James Kent, aka Perturbator, alimente les fans de musique électronique depuis 2011, année pendant laquelle il commença à définir les contours d’une musique, qui sans le savoir, allait devenir quelques années plus tard, un genre à part entière. Premier de cordée d’un genre nouveau, défini le plus souvent comme Cyberpunk, Perturbator n’a eu de cesse de surprendre album après album, en proposant une musique toujours plus avant-gardiste, en perpétuelle mutation. [ HEALTH ] Rock expérimental (US) [Website](https://youwillloveeachother.com/?fbclid=IwAR0Pc-UhAn7IZwAMZxSHWtd4z9NySInf0PSzKq_SmuL2mNrdPyAr5Dkd9Eo) | [Spotify](https://open.spotify.com/artist/6FfjnGXMhxSsJTuGLWBDth?si=-1BNZDrQT5W7O1gNPWfPGw&fbclid=IwAR02H7TmArd9DZc6SaSW0sfJOjbh3lUGtCtmTWyEyENytFSkSNBH91E-1jg&nd=1) | [Facebook](https://www.facebook.com/healthnoise?fbclid=IwAR1iDMNI3OFsrwmtnUMrWWMkno1ZQ3llmQdRzvQXN-xYdENccAyyNS1nX5I) | [Instagram](https://www.instagram.com/_HEALTH_/?fbclid=IwAR3G73h2Kf35lN0yJk32xGiuaAQ9hXQhLxyVp48iqhSfb-3cGtVAsYoYqxQ) | [Youtube](https://www.youtube.com/user/YOUWILLLOVEEACHOTHER) HEALTH est un quatuor de rock expérimental fondé à Los Angeles au début des années 2000. Le premier album du groupe, publié en 2007, séduit le duo Crystal Castles qui leur passe commande d’un remix de la chanson « Crimewave ». L’année suivante, HEALTH réalise un album de remixes //Disco, qui pose les jalons stylistiques de la formation : un son âpre, unique et sans concession au service de paroles cryptiques. En 2009, le second album studio Get Color est complété par l’album de remixes ::Disco2. En 2012, le groupe compose la musique du jeu vidéo Max Payne 3. [ Author & Punisher ] Metal industriel, Drone metal (US) [Website](http://www.tristanshone.com/?fbclid=IwAR1UmGyfm1j4kHk_XhfvxWnFDpvRAspyvkpAmcvu6hAREZYKtu8YNE6n4SI) Author & Punisher, dit le « one man-machine industrial band » est un artiste complet ne faisant qu’un avec sa machine de pointe faite maison. Laissez-vous envouter par une performance musicale et visuelle traversant des paysages sonores sombres, sans compromis et souvent dérangeants, avec des détours occasionnels vers de riches mélodies et des éclats de lumière. Poster by Metastazis ——- Billets [PETZI](https://www.petzi.ch/fr/events/46076-ptr-usine-perturbator-health-author-punisher/?fbclid=IwAR2OHgfKTZKYjqiKvaO4me-X-URBt3BO-1sCT_LpqNCbU7ZX_VOSdjJwgiU) Prélocs : 36.- | Membres : 26.- | Sur place : 40.- ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT ——- Deviens Membre Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](https://ptrnet.ch/membritude/) ] ——- Transports Arrêt Palladium : 1, 14, 15, NC, NJ Arrêt Stand : 1, 14, 15, NA, NC, NJ, NK, NM Arrêt Bel-Air : 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 36, NA, NC, NE, NJ, NK, NO, NP, NT, NV Parking Hôtel des Finances (à 200m) Parking des Seujet (à 200m) Parking Gazomètres (à 700m) [www.ptrnet.ch](https://ptrnet.ch)

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



