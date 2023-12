Perturbateurs Endocriniens : Mieux les connaître pour prévenir les risques au quotidien Perturbateurs Endocriniens – Réunion d’infos et ateliers Chamborand, 20 décembre 2023 17:30, Chamborand.

Perturbateurs endocriniens : Mieux les connaître pour prévenir les risques au quotidien

_Les perturbateurs endocriniens, substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme, peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets néfastes sur notre santé. _

Pour prévenir des risques des perturbateurs endocriniens et limiter leur impact au quotidien, la MSA du Limousin, en partenariat avec l’association Escuro – CPIE Pays Creusois, le Centre Hospitalier de Guéret et la Mutualité Française de Nouvelle-Aquitaine, organise une *réunion d’information et des ateliers *:

Mercredi 20 décembre 2023

⌚ 18h30

Salle polyvalente – 12 Route de Fursac – 23240 CHAMBORAND

AU PROGRAMME :

• Mini-conférence santé avec Virginie LAYADI, Ingénieure Qualité au Centre Hospitalier de Guéret

• Atelier « Justin Peu d’Air » et sensibilisation aux aérosols, bougies parfumées et parfums d’intérieur avec Julien MORATILLE, Responsable Activité Promotion Santé à la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine

• Atelier « Bien choisir ses ustensiles, pour manger sain » animé par Amélie BODIN et Sabine CIBOT, Chargées de mission Santé Environnement à l’Association Escuro – CPIE Pays Creusois

La rencontre se clôturera par un pot de l’amitié.

Entrée gratuite et ouverte à tous : nous vous attendons nombreux !

Perturbateurs Endocriniens – Réunion d’infos et ateliers Salle Polyvalente 12 Route de Fursac 3240 Chamborand Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine

