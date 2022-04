Perturbateurs endocriniens – Focus Santé UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Perturbateurs endocriniens – Focus Santé UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, 5 mai 2022, Nantes. 2022-05-05 dans l’amphi 400, au rez-de-chaussée

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui sans inscription dans l’amphi 400, au rez-de-chaussée Conférence-débat, ouverte à toutes et tous, traduite en LSF. “Perturbateurs endocriniens. Qui sont-ils ? Comment s’en protéger ?” Parce qu’ils sont partout dans nos environnements et dans notre quotidien, les perturbateurs endocriniens nous interrogent. Qui sont-ils ? Comment les repérer ? Quels effets sur notre santé ? Focus Santé vous propose de comprendre leurs interactions pour aider à vivre avec, en les évitant au maximum. Avec Aurore Gery-Pernot, enseignante-chercheuse à l’Institut de recherche santé, environnement et travail (IRSET) et à l’École des hautes études en santé publique (EHESP). Dans le cadre Focus Santé, rendez-vous sont organisés par la Ville de Nantes, en partenariat avec le CHU de Nantes et Nantes Universités. UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nantes 44000

02 53 48 41 00 https://pharmacie.univ-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Adresse 9 Rue Bias Ville Nantes lieuville UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nantes Departement Loire-Atlantique

UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Perturbateurs endocriniens – Focus Santé UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 2022-05-05 was last modified: by Perturbateurs endocriniens – Focus Santé UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 5 mai 2022 Nantes UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nantes

Nantes Loire-Atlantique