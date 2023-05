La folle histoire de Monsieur Scrooge 90 Boulevard Victor Hugo, 20 décembre 2023, Pertuis.

Et si le bonheur n’était pas loin. La compagnie Ainsi de suite nous entraine dans le monde de Dickens..

2023-12-20 à 17:00:00 ; fin : 2023-12-20 18:00:00. EUR.

90 Boulevard Victor Hugo

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



And if happiness was not far away. The company Ainsi de suite takes us into the world of Dickens.

Y si la felicidad no estuviera lejos. La compañía Ainsi de suite nos adentra en el mundo de Dickens.

Und wenn das Glück nicht weit entfernt ist. Das Ensemble Ainsi de suite entführt uns in die Welt von Dickens.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Pertuis