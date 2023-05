Au scalpel 90 Boulevard Victor Hugo Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Au scalpel 90 Boulevard Victor Hugo, 9 décembre 2023, Pertuis. Un saisissant face à face qui découpe les sentiments au scalpel..

2023-12-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

90 Boulevard Victor Hugo

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A striking face to face that cuts feelings with a scalpel. Un apasionante cara a cara que atraviesa los sentimientos con un bisturí. Eine packende Begegnung von Angesicht zu Angesicht, die Gefühle wie mit einem Skalpell zerschneidet. Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Pertuis

