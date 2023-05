La grande traversée d’Anoki 90 Boulevard Victor Hugo, 22 novembre 2023, Pertuis.

Un voyage poétique et délicat pour éveiller la conscience des plus jeunes..

2023-11-22 à 17:00:00 ; fin : 2023-11-22 17:30:00. .

90 Boulevard Victor Hugo

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A poetic and delicate journey to awaken the conscience of the youngest.

Un viaje poético y delicado para despertar la conciencia de los más jóvenes.

Eine poetische und zarte Reise, um das Bewusstsein der Jüngsten zu wecken.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Pertuis