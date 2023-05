Un autre 11 novembre Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Un autre 11 novembre Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo, 11 novembre 2023, Pertuis. Un autre 11 novembre par la Cie La Naïve.

2023-11-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-11-11 18:30:00. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Théâtre de Pertuis

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Another November 11 by the Cie La Naïve Otro 11 de noviembre de la Cie La Naïve Ein anderer 11. November von der Cie La Naïve Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Pertuis

