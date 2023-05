Vole, Eddy, Vole ! 90 Boulevard Victor Hugo, 29 septembre 2023, Pertuis.

Vole, Eddie, Vole ! retrace l’histoire vraie d’un destin hors du commun. Et si croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses rêves ?.

2023-09-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-29 22:00:00. EUR.

90 Boulevard Victor Hugo

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fly, Eddie, Fly! tells the true story of an extraordinary destiny. What if believing in your lucky star was the best way to accomplish your dreams?

Fly, Eddie, Fly! cuenta la historia real de un destino extraordinario. ¿Y si creer en tu buena estrella fuera la mejor manera de alcanzar tus sueños?

Flieg, Eddie, flieg! erzählt die wahre Geschichte eines außergewöhnlichen Schicksals. Was wäre, wenn der Glaube an seinen Glücksstern der beste Weg wäre, seine Träume zu verwirklichen?

